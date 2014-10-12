160 тысяч пчёл погибли на пасеке в Гомельской области

Новости Беларуси. Непростую задачу предстоит решить сыщикам на Гомельщине. Им необходимо выяснить причины гибели 160 тысяч пчёл. Таинственным образом пострадала пасека в одной из местных деревень. По делу уже назначен целый ряд экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гапиенко, пчеловод:

(Когда вы пришли на пасеку ульи были чем то облиты?) Нет визуально этого определить было не возможно Я приехал через сутки если и была какая-то жидкость то она просто испарилась. Запахов я тоже подозрительных не обнаружил.

Ни следов, ни запахов. Одни только погибшие насекомые. Тысячи мёртвых пчёл — такая картина предстала намедни перед потомственным пчеловодом Владимиром Гапиенко.

Владимир Гапиенко, пчеловод:

На дне всё равно есть мёртвые пчёлы. Они будут умирать постепенно. Те, которые получили отравление, долго не живут.

В мистику Владимир Михайлович не верит. Только фактам верят и прибывшие на место происшествия оперативные сотрудники. Судя по всему, отравлены пчёлы были не менее чем за сутки до их гибели, а поэтому по горячим следам найти виновного было просто невозможно.

Александр Добриян, СТВ:

Злоумышленники сработали чисто. Подозрительных улик на пасеке обнаружить не удалось. Но все колёса в автофургоне пробиты одним и тем же способом. А значит, где-то всё же есть тот предмет которым нанесены повреждения.

Погибшие пчёлы плюс четыре пробитых колеса. И без морального ущерба сумма убытков перевалила за десяток миллионов рублей. Для возбуждения уголовного дела - более чем достаточно. Пока же идёт проверка.

Андрей Майсейков, заместитель начальника Гомельского РОВД:

Для установления причин гибели пчел была назначена экспертиза. Согласно заключению, предоставленному Гомельской областной ветеринарной лабораторией, каких-либо нитратов и фосфорных органических веществ при исследовании трупов пчёл и сот обнаружено не было.

Но это вовсе не означает, что пчёл не отравили. Исследования продолжат специалисты столичного Института экспериментальной ветеринарии.

Следствие продолжается. А тем временем количество погибших насекомых возрастает. Несладко сейчас и самому хозяину пасеки: он переживает не только за уцелевших пчел, но и за то, что не досчитается много мёда.