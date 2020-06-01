В Гродненской области нетрезвый бесправник за рулём Ford врезался в дерево

Новости Беларуси. 30 мая около 5:20 в Гродненской области нетрезвый бесправник врезался в дерево.

Как сообщает МВД Беларуси, 24-летний водитель Ford двигался по дороге Н6050. В какой-то момент автомобиль оказался за пределами проезжей части и наехал на дерево.

В аварии погиб 17-летний юноша. 14-летняя пассажирка и 21-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

На предыдущей неделе в Поставском районе погибли водитель и пассажир Opel.