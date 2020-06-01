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В Гродненской области нетрезвый бесправник за рулём Ford врезался в дерево

01 июня 2020 06:27
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Новости Беларуси. 30 мая около 5:20 в Гродненской области нетрезвый бесправник врезался в дерево.

Как сообщает МВД Беларуси, 24-летний водитель Ford двигался по дороге Н6050. В какой-то момент автомобиль оказался за пределами проезжей части и наехал на дерево.

В аварии погиб 17-летний юноша. 14-летняя пассажирка и 21-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

На предыдущей неделе в Поставском районе погибли водитель и пассажир Opel.

Машина выехала на встречку, а затем столкнулась с деревом – подробнее здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

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