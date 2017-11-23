Водитель Suzuki сбил 12-летнего велосипедиста в Гомеле

Новости Беларуси. Днем 22 ноября в Гомеле произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, автомобиль Suzuki сбил 12-летнего велосипедиста. За рулем машины был 57-летний мужчина. Мальчик выехал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Школьник пересекал дорогу в неустановленном месте.

Велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в медучреждение, оказали первую помощь. После этого ребенок был отправлен домой.

В начале ноября в Минске подросток переходил дорогу на красный свет светофора.