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В результате обрушения шахты в Сербии погибли 8 человек. Соболезнования выразил Александр Лукашенко

01 апреля 2022 18:13
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8 человек погибли в результате обрушения на шахте в Сербии. Еще 20 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате обрушения шахты в Сербии погибли 8 человек. Соболезнования выразил Александр Лукашенко-1

Пострадавшие госпитализированы. Предполагаемая причина ЧП – взрыв метана. В связи с гибелью горняков соболезнования президенту Сербии выразил глава белорусского государства. Александр Лукашенко также передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

# Взрыв газа # происшествия # Александр Лукашенко # Александр Вучич # Фотофакт

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