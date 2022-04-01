В результате обрушения шахты в Сербии погибли 8 человек. Соболезнования выразил Александр Лукашенко

8 человек погибли в результате обрушения на шахте в Сербии. Еще 20 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 человек погибли в результате обрушения на шахте в Сербии. Еще 20 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавшие госпитализированы. Предполагаемая причина ЧП – взрыв метана. В связи с гибелью горняков соболезнования президенту Сербии выразил глава белорусского государства. Александр Лукашенко также передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.