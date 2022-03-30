У одной из пострадавших серьёзные травмы. Подробности ДТП в Берестовицком районе

Новости Беларуси. Две женщины, пострадавшие в аварии в Берестовицком районе, остаются в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, утром 30 марта в районе деревни Кваторы столкнулись маршрутка и молоковоз. Скорость у автомобилей была минимальная. Маршрутка и молоковоз столкнулись в Берестовицком районе. Есть пострадавшие. Подробнее.

46-летний водитель микроавтобуса, поворачивая налево, не пропустил грузовик, который ехал по главной дороге. Избежать ДТП не удалось. Пассажиры маршрутки не были пристегнуты ремнями безопасности, так как это не предусмотрено конструкцией автомобиля. У одной из пострадавших серьезные травмы.

Андрей Цыдик, официальный представитель УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

У травмированных пассажирок медики диагностировали различные ушибы и травмы. Более того, у одной из них закрытый перелом костей таза. При этом в «Газели» перевозилось восемь пассажиров всего, и большего количества травмированных людей удалось избежать благодаря тому, что скорости движения транспортных средств до момента столкновения были минимальны.