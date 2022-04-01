Фура съехала в кювет и опрокинулась на трассе M1. Водитель в больнице

Новости Беларуси. ДТП в Дзержинском районе. На 309-м километре автодороги М1 Брест – Минск – граница России водитель за рулем Mercedes двигался в направлении Бреста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной информации, мужчина находился в болезненном и утомленном состоянии, съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу.