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Маршрутка и молоковоз столкнулись в Берестовицком районе. Есть пострадавшие

30 марта 2022 09:54
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Новости Беларуси. В Берестовицком районе столкнулись маршрутка и молоковоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии две женщины оказались в больнице.

Маршрутка и молоковоз столкнулись в Берестовицком районе. Есть пострадавшие-1

ДТП произошло на участке дороги между Большой Берестовицей и Свислочью. В деревне Кваторы 46-летний водитель микроавтобуса поворачивал налево и не пропустил грузовик, который ехал по главной дороге. Таким образом, произошло столкновение. В маршрутке в тот момент находились восемь пассажиров, пострадали две женщины. Их госпитализировали в травматологическое отделение Берестовицкой районной больницы. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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