Маршрутка и молоковоз столкнулись в Берестовицком районе. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. В Берестовицком районе столкнулись маршрутка и молоковоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии две женщины оказались в больнице.

ДТП произошло на участке дороги между Большой Берестовицей и Свислочью. В деревне Кваторы 46-летний водитель микроавтобуса поворачивал налево и не пропустил грузовик, который ехал по главной дороге. Таким образом, произошло столкновение. В маршрутке в тот момент находились восемь пассажиров, пострадали две женщины. Их госпитализировали в травматологическое отделение Берестовицкой районной больницы. По факту ДТП проводится проверка.