В рамках расследования по делу Павловца и Алимкина задержан Сергей Шиптенко

Новости Беларуси. Сообщение от Следственного комитета. В Минске в рамках расследования дела по статье Уголовного кодекса «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» задержан гражданин Беларуси Сергей Шиптенко.

Сергей Кабакович, руководитель пресс-службы Следственного комитета Республики Беларусь:

Он подозревается в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение у различных групп населения Российской Федерации и Республики Беларусь национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности, выразившихся в подготовке и размещении в интернете статей под псевдонимом Артур Григорьев. В настоящее время проводятся следственные действия.

Резонансное уголовное дело о разжигании межнациональной розни в медийном поле 9 декабря стало поводом для бурного обсуждения со стороны экспертного сообщества. В начале недели правоохранители задержали двух граждан Беларуси, авторов скандальных антибелорусских статей:

преподавателя БГУИР Юрия Павловца и сторожа из Бреста Дмитрия Алимкина.

Опусы этих блогеров, которые вышли на целом ряде информационных российских порталов, по мнению Республиканской экспертной комиссии имеют все признаки экстремизма и провоцируют вражду на национальной, религиозной и социальной почве.

Как установила экспертиза, тексты оскорбляли суверенитет Беларуси и уничижали белорусский язык.

Были попытки стравить основные религиозные конфессии, вбить клин между братскими народами. Беларусь – страна, победившая в Великой войне – больше всего ценит мир и толерантность. Терпимость и взаимоуважение, тем более к союзнику, – это одна из черт характера нашего народа.

Меж тем в любой стране мира ксенофобия, особенно по отношению к собственному государству, считается преступлением.

Это важно в настоящее неспокойное для Европы время. Отсутствие межнациональных конфликтов, внутренний мир в стране – это великое достижение нашего государства, и закон стоит на защите этого. Тем более от людей, готовых за деньги перекраситься в любой цвет и скрывающим свои истинные имена.

Петр Петровский, политический обозреватель:

Буквально осенью был привлечен к ответственности, уже за русофобию, другой гражданин. И это показывает то, что белорусское государство использует основания по пресечению разжигания межнациональной розни в отношении любых: белорусофобов, русофобов и других граждан.

Евгений Прейгерман, политолог:

В любом государстве есть законы, которые в том числе защищают и вопрос информационного пространства. Начиная от защиты чести и достоинства, заканчивая вопросами элементарной клеветы. Более опасными вещами, такими как разжигание национальной розни… иногда это вообще классифицируется как некое такое радикально движение в сторону терроризма.

На данный момент Юрию Павловцу и Дмитрию Алимкину может грозить от 5 до 12 лет

по статье «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.