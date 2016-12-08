Двум белорусам за разжигание расовой и национальной вражды грозит срок от 5 до 12 лет

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении сторожа из Бреста и преподавателя БГУИР из столицы. Официальная версия, которая была озвучена сегодня – «Злоумышленники, скрываясь под вымышленными именами, для ряда российских информационных лент, готовили публикации содержащие признаки разжигания расовой и национальной вражды».

Своими действиями подозреваемые по сути, хотели вбить клин розни между двумя братскими народами.

Следствие полагает, что основным мотивом их деятельности являются деньги, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь: В связи с тем, что Павловец и Алимкин действовали группой лиц по единому замыслу, в настоящее время следствием рассматривается вопрос о соединении данных уголовных дел в одном производстве по участии по части 3 статьи 130 уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. В ходе проведённых обысков получены данные о причастности данных лиц противоправной деятельности и получение ими денежных вознаграждений за подготовку заказных публикаций.