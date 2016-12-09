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В открытке из США таможенники нашли $5 тысяч

09 декабря 2016 06:53
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Новости Беларуси. Пять тысяч долларов в открытке. Посылка из США была отправлена на имя белоруса. По заявлению отправителя в посылке якобы находились документы.

Во время проверки с помощью рентгенологического сканера бандероль вызвала подозрение у сотрудников таможни. Опасения подтвердились:

50 купюр номиналом 100 долларов были завернуты в фольгу и упакованы в открытку.

Иностранная валюта, согласно законам нашей страны, может пересылаться только в письмах с объявленной ценностью. Пересылка иными способами запрещена.

Деньги изъяли до решения суда. По данным пресс-службы учреждения, за 11 месяцев 2016-го Минской региональной таможней была зафиксирована 221 попытка незаконного перемещения валюты. В результате изъято более 17 тысяч долларов США и почти 16 тысяч евро.

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# происшествия # Деньги

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