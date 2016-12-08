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Аварии в гололед: в Несвижском районе легковая машина врезалась в микроавтобус

08 декабря 2016 14:59
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Новости Беларуси. Разгул ледяной стихии: на Минщине справляются с последствиями сильной гололедицы. Длительные морозы сменились оттепелью, а на смену обильным снегопадам пришел дождь.

Дороги и тротуары тут же покрылись коркой со льда.

Десятки жителей области обратились к медикам с гололедными травмами. А на дорогах – сотни мелких аварии. Только в Прысталичье утром их было более 30. Не обошлось без пострадавших.

В Солигорском районе еще накануне вечером столкнулись два автобуса. Пострадали двое пассажиров и водитель.

А в Несвижском районе жительница Барановичей на брестской трассе не учла дорожные условия и не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

44-летняя женщина сейчас в больнице.

# происшествия # Гололед # Фотофакт

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