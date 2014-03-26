В Оршанском районе россиянин убил таксиста из ревности

Новости Беларуси. Тело 40-летнего мужчины обнаружили на трассе Орша-Дубровно.

Преступление, совершенное 1 марта, раскрыто. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Шестой километр трассы Орша-Дубровно. Изуродованное тело таксиста нашли дорожные рабочие.

Когда его автомобиль обнаружили брошенным неподалеку, стало ясно, что убийство совершено не ради наживы. Преступник не взял ни денег, ни вещей.

Как показала экспертиза, мужчина скончался от многочисленных ножевых ран.

Инна Горбачева, официальный представитель управления СК РБ по Витебской области:

Проведенный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, грамотная работа по проверке выдвинутых версий позволили следователям в тесном взаимодействии с оперативными сотрудникам установить виновное лицо: по подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Российской Федерации 1985 года рождения.

На убийство россиянин пошел из-за ревности.

Выяснилось, что он ранее поддерживал отношения с невестой убитого. И, судя по всему, чувства не утихли.

Правоохранители подтверждают: убийство было тщательно спланировано.

Обвиняемый установил наблюдение за жертвой. А уже после совершения преступления переоделся, сжег одежду и сменил автомобиль.

За последние полтора года это второе зверское убийство водителя такси в Витебской области.

В сентябре 2012 года аналогичное преступление было совершено в Витебске.

Напомним, тело водителя такси с огнестрельным ранением шеи и колото-резаными ранами в машине нашёл его коллега.

Убитый 20-летний Алексей Краско служил в МЧС, в свободное время подрабатывал водителем.

У него были украдены около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон (смотрите видео).

Через несколько дней в Витебске убийцу задержали. Им оказался 40-летний безработный житель Витебска, ранее судимый за угон автомобиля.

В своё время мужчина и сам работал в службе такси.