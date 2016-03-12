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В Полоцке сотрудник МЧС спас жизнь прохожему

12 марта 2016 11:22
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Новости Беларуси. Сотрудник МЧС спас жизнь прохожему. Инцидент произошел в Полоцке. Старший лейтенант внутренней службы Михаил Орлов, выйдя из здания горисполкома, где находился по служебной необходимости, увидел, как стало плохо мужчине: тот упал и ударился головой о бордюр. Михаил подбежал к пострадавшему и понял, что у того приступ. 

Спасатель оказал первую медицинскую помощь и остановил кровотечение из раны на голове. Затем он вызвал скорую помощь. По словам врачей, вовремя оказанная помощь и умелые действия сотрудника МЧС спасли  жизнь мужчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Спасение

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