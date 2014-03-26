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В США вышла на свободу женщина, отсидевшая в тюрьме 32 года за преступление, которого не совершала

26 марта 2014 06:37
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Новости США. В США вышла на свободу женщина, отсидевшая в тюрьме 32 года за преступление, которого не совершала. К пожизненному сроку Мэри Джонс приговорили в 1981 году за соучастии в умышленном убийстве. Ее обвинили в том, что она помогла своему сожителю похитить двоих наркодилеров, один из которых погиб.

Как выяснилось, сопровождать преступника, гражданского мужа, женщине пришлось под дулом пистолета.

Фактически она сама стала заложницей.

Известно также, что за неделю до случившегося супруг Джонс, Моз Уиллис, выстрелил в ее дочь и пригрозил, что убьет их обеих, если они обратятся в полицию. Спустя некоторое время Уиллиса казнили, а Джонс, просидевшую почти полжизни в тюрьме, освободили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал

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