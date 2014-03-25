В Гродненской области лесник незаконно убил 400-килограммового лося

Новости Беларуси. В белорусских лесах за последние две недели браконьеры добыли рекордное число лосей. Самый резонансный случай произошел в Гродненской области. Туша животного в 400 кг была обнаружена у лесника. Причем задержали браконьера с поличным.

Отправляясь в плановый рейд, сотрудники Гродненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и представить себе не могли, что очередной случай браконьерства окажется настолько резонансным. В лесу на границе Волковысского и Свислочского районов было обнаружено место предполагаемого убийства крупного зверя. Кровавые следы привели инспекторов прямо к дому местного лесника.

Виктор Савоневич, государственный инспектор Гродненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Прибыв на место, мы увидели безнаказанность человека. Во дворе находился убитый им лось, наполовину уже разделанный. Масштабы поражают. При проверке документов право на добычу лося у него не оказалось. Далее была вызвана следственно-оперативная группа.

Инспекторов горе-лесник явно не ждал. Уверенный в своей безнаказанности, браконьер даже не пытался скрыть следы преступления. 400-килограммовое убитое животное он повесил на лебедке прямо в собственном дворе. Рядом на прицепе личного трактора, на котором, кстати, и привез добычу, находились останки лося. А в доме на столах аккуратно разложено свежее мясо – неплохое подспорье для семейного бюджета.

Это преступление инспекторы называют не иначе как хладнокровным убийством. Ведь по долгу службы браконьер обязан был защищать зверей. Он прекрасно знал популяцию диких животных, их тропы и места подкормки. Поэтому шансов выжить у зверя практически не было.

Оперативники обнаружили и орудия убийства.

У лесника изъяты два незарегистрированных охотничьих ружья, одно из которых – нарезное с оптическим прицелом.

Как выяснилось в ходе обыска, браконьер промышлял не только отстрелом зверей, но и варварским способом ловил рыбу. В подсобных помещениях он хранил сети и две самодельные электроудочки. Их применение приносит непоправимый ущерб окружающей среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Малевич, старший инспектор Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

В данном случае большинство особей рыбы погибает от поражения внутренних органов. Часть рыбы, которая находится в радиусе 1,5 метра и более, когда включается эта установка, может просто-напросто погибать и ложиться на дно.

Евгений Ашаев, заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Будет возбуждено уголовное дело по незаконной охоте. Предусмотрено наказание за данное нарушение до 3 лет лишения свободы.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Следователям предстоит узнать, откуда у нарушителя такой серьезный арсенал. Выясняется и причастность лесника к другим фактам браконьерства. Не исключено, что в отношении этого человека будут возбуждены новые уголовные дела.