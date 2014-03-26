В США загорелся и обрушился строящийся жилой комплекс: пламя видно за несколько км

Новости США. В американском Хьюстоне загорелся и обрушился жилой комплекс, состоящий из многоквартирных домов. Его пока не успели сдать в эксплуатацию, поскольку строительство еще не окончили. Сколько рабочих находилось внутри здания в момент возгорания неизвестно.

Пожару присвоили высшую степень сложности. Языки пламени видны за несколько километров. Целый район города заволокло дымом.

Справиться с огнем пожарным пока не удается. В данный момент спасатели пытаются локализовать пламя. Причина возгорания выясняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.