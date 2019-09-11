В Мозырском районе задержана подозреваемая в поджоге дома и убийстве женщины

Новости Беларуси. В Мозырском районе задержали женщину. Она подозревается в убийстве пенсионерки и поджоге дома. По информации УВД Гомельского облисполкома, ночью 11 сентября в районный отдел внутренних дел позвонила женщина и сообщила, что она убила человека. Неизвестная путалась в словах, в какой-то момент разговор оборвался. Милиционеры начали устанавливать личность звонившей.

Фото: МЧС Беларуси

Спустя время в милицию позвонила жительница деревни Романовка. Она рассказала, что в ее дом стучит женщина и ведет себя неадекватно. На место инцидента выезжали милиционеры.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Примерно в это же время сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в частном доме в этой же деревне. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обнаружили под завалами конструкций дома тело женщины. В Мозырском районе на пожаре погибла 67-летняя женщина

Фото: УВД Гомельского облисполкома