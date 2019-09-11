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В Мозырском районе задержана подозреваемая в поджоге дома и убийстве женщины

11 сентября 2019 12:09
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Новости Беларуси. В Мозырском районе задержали женщину. Она подозревается в убийстве пенсионерки и поджоге дома.

По информации УВД Гомельского облисполкома, ночью 11 сентября в районный отдел внутренних дел позвонила женщина и сообщила, что она убила человека. Неизвестная путалась в словах, в какой-то момент разговор оборвался. Милиционеры начали устанавливать личность звонившей.

В Мозырском районе задержана подозреваемая в поджоге дома и убийстве женщины-1

Фото: МЧС Беларуси

Спустя время в милицию позвонила жительница деревни Романовка. Она рассказала, что в ее дом стучит женщина и ведет себя неадекватно. На место инцидента выезжали милиционеры.

В Мозырском районе задержана подозреваемая в поджоге дома и убийстве женщины-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Примерно в это же время сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в частном доме в этой же деревне. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обнаружили под завалами конструкций дома тело женщины.

В Мозырском районе на пожаре погибла 67-летняя женщина

В Мозырском районе задержана подозреваемая в поджоге дома и убийстве женщины-7

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Правоохранители выяснили, что происшествие и звонок неизвестной связаны. Подозреваемая была задержана. 62-летняя женщина находилась в нетрезвом состоянии. Позже стало известно, что она и погибшая отдыхали на даче. В момент распития алкогольных напитков между женщинами возник конфликт, в результате которого подозреваемая несколько раз ударила железным ухватом свою собеседницу по голове, а после позвонила в милицию, подожгла тюль и покинула дом.

На месте происшествия работают следователи, эксперты и оперативники. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Недавно в Минске мужчина подозревался в убийстве своего знакомого. Он задержан (читать далее).

# Убийство # происшествия

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