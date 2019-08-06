В Минске мужчина подозревается в убийстве ножом своего знакомого

Новости Беларуси. Вечером 5 августа в Минске от полученных телесных повреждений погиб 42-летний мужчина.

Как сообщает Следственный комитет, нетрезвый 32-летний минчанин подозревается в нанесении множественных ударов ножом по телу своего знакомого на автостоянке по улице Есенина. Пострадавший погиб на месте.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

Место происшествия осмотрено, допрошены свидетели, изъято предполагаемое орудие преступления. Выясняются мотив и обстоятельства преступления. Назначено проведение ряда экспертиз.

Весной 2019 года в Пружанском районе мужчина подозревался в убийстве женщины.