В Минске мужчина подозревается в убийстве ножом своего знакомого

Новости Беларуси. Вечером 5 августа в Минске от полученных телесных повреждений погиб 42-летний мужчина.
Как сообщает Следственный комитет, нетрезвый 32-летний минчанин подозревается в нанесении множественных ударов ножом по телу своего знакомого на автостоянке по улице Есенина. Пострадавший погиб на месте.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».
Место происшествия осмотрено, допрошены свидетели, изъято предполагаемое орудие преступления. Выясняются мотив и обстоятельства преступления. Назначено проведение ряда экспертиз.
Весной 2019 года в Пружанском районе мужчина подозревался в убийстве женщины.
Пострадавшая приходила к нему в гости – подробнее здесь.