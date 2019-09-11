В Осиповичах поезд протаранил выехавший на пути внедорожник

Новости Беларуси. ЧП в Осиповичах. На железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщил дежурный станции, внедорожник выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Это и привело к столкновению.