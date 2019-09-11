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В Осиповичах поезд протаранил выехавший на пути внедорожник

11 сентября 2019 11:30
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Новости Беларуси. ЧП в Осиповичах. На железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Осиповичах поезд протаранил выехавший на пути внедорожник-1

Как сообщил дежурный станции, внедорожник выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Это и привело к столкновению.

В Осиповичах поезд протаранил выехавший на пути внедорожник-4

На момент ДТП в машине находился водитель. Он не пострадал. Повреждения получили локомотив и внедорожник. К этому времени движение на участке, где произошло ДТП, полностью восстановлено.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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