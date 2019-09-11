В Мозырском районе на пожаре погибла 67-летняя женщина

Новости Беларуси. В Мозырском районе в деревне Романовка горел жилой дом. В результате пожара погибла пенсионерка.

По информации Гомельского ОУМЧС, 11 сентября около двух часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре в деревянном частном доме. 67-летняя хозяйка дома проживала в Мозыре, дом в Романовке использовала не для постоянного проживания.