Прямой эфир

В Мозырском районе на пожаре погибла 67-летняя женщина

11 сентября 2019 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мозырском районе в деревне Романовка горел жилой дом. В результате пожара погибла пенсионерка.

По информации Гомельского ОУМЧС, 11 сентября около двух часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре в деревянном частном доме. 67-летняя хозяйка дома проживала в Мозыре, дом в Романовке использовала не для постоянного проживания.

В Мозырском районе на пожаре погибла 67-летняя женщина -1

Фото: Гомельское ОУМЧС

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Под обрушившимися частями постройки было обнаружено тело пенсионерки, предположительно хозяйки дома. Огонь повредил стены и уничтожил кровлю, перекрытие и имущество. Причину пожара выясняют специалисты.

В Мозырском районе на пожаре погибла 67-летняя женщина -4

Фото: Гомельское ОУМЧС

В Червенском районе горел нежилой дом. В результате пожара погибла женщина (читать дальше).

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Осиповичах поезд столкнулся с легковушкой на ж/д переезде
11 сентября 2019 09:35

В Осиповичах поезд столкнулся с легковушкой на ж/д переезде

В Поставском районе во время уборки горел комбайн
11 сентября 2019 07:54

В Поставском районе во время уборки горел комбайн

Женщина погибла на пожаре в Червенском районе
11 сентября 2019 07:26

Женщина погибла на пожаре в Червенском районе