В Мозырском районе на пожаре погибла 67-летняя женщина

Новости Беларуси. В Мозырском районе в деревне Романовка горел жилой дом. В результате пожара погибла пенсионерка.
По информации Гомельского ОУМЧС, 11 сентября около двух часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре в деревянном частном доме. 67-летняя хозяйка дома проживала в Мозыре, дом в Романовке использовала не для постоянного проживания.
Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Под обрушившимися частями постройки было обнаружено тело пенсионерки, предположительно хозяйки дома. Огонь повредил стены и уничтожил кровлю, перекрытие и имущество. Причину пожара выясняют специалисты.
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