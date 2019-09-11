Шесть уголовных дел и проваленные прогнозные показатели. Госконтроль рассказал о проверке цементной отрасли

Новости Беларуси. В модернизацию трёх заводов вложили миллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге предприятия перешли на более рентабельный «сухой» способ производства цемента. Затем по указу Президента в начале 2019 года этим заводам оказали весомую господдержку. Необходимо было сохранить целую отрасль и тысячи рабочих мест.

Но эффективность работы от этого улучшилась незначительно. По итогам 2018 года не выполнены основные показатели: загрузка новых линий не дотянула до прогнозных 95 %, а себестоимость тонны цемента наоборот увеличилась. Причины – на поверхности. Использование посредников, как в закупке сырья, так и продаже продукции даже на внутреннем рынке.

Дмитрий Баско, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Результаты контрольных мероприятий показали, что должный порядок в сфере закупок на сегодня не наведен. Только по установленным фактам в ходе контрольных мероприятий при закупке материальных ресурсов через посредников установлено, что дополнительные затраты предприятий составили более 8 миллионов рублей.