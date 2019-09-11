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В Столинском районе горит лес

11 сентября 2019 10:49
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Новости Беларуси. Крупный пожар тушат в Столинском районе. Горит 3 гектара леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Столинском районе горит лес-1

Возгорание было обнаружено накануне во время облёта территории. Из-за сухой погоды есть угроза распространения огня.

Ситуацию усложняет болотистая местность и отсутствие подъездных путей. Для ликвидации пожара задействованы 8 единиц техники и более 40 человек.

В Столинском районе горит лес-4

Воздушный мониторинг ведут самолеты АН-2. В ряде регионов в Беларуси введены запреты на посещение лесов. Сложная пожароопасная ситуация сохраняется практически по всей Гомельской области. В трёх районах Могилёвской также действуют ограничения.

В Столинском районе горит лес-7

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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