В Столинском районе горит лес

Новости Беларуси. Крупный пожар тушат в Столинском районе. Горит 3 гектара леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупный пожар тушат в Столинском районе. Горит 3 гектара леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание было обнаружено накануне во время облёта территории. Из-за сухой погоды есть угроза распространения огня.
Ситуацию усложняет болотистая местность и отсутствие подъездных путей. Для ликвидации пожара задействованы 8 единиц техники и более 40 человек.
Воздушный мониторинг ведут самолеты АН-2. В ряде регионов в Беларуси введены запреты на посещение лесов. Сложная пожароопасная ситуация сохраняется практически по всей Гомельской области. В трёх районах Могилёвской также действуют ограничения.