В Столинском районе горит лес

Новости Беларуси. Крупный пожар тушат в Столинском районе. Горит 3 гектара леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание было обнаружено накануне во время облёта территории. Из-за сухой погоды есть угроза распространения огня. Ситуацию усложняет болотистая местность и отсутствие подъездных путей. Для ликвидации пожара задействованы 8 единиц техники и более 40 человек.