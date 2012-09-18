В Могилёве крупного чиновника посадили за построенный «на халяву» дом на 3 года, директору строительной организации тоже попало

Новости Беларуси. Курируя работу строительной отрасли города, чиновник решил минимизировать затраты на строительство собственного частного дома. За «помощью» он обратился к директору строительной организации с просьбой предоставить спецтехнику, строительные материалы и рабочих без заключения договоров и оплаты. Несмотря на неправомерный характер просьбы чиновника, директор предприятия вёл строительство этого дома с октября 2007 года по октябрь 2009. В результате чего предприятию был нанесен ущерб в крупном размере.

Окончательную точку в деле бывшего заместителя председателя Могилёвского горисполкома и директора ОАО «Промжилстрой» поставила судебная коллегия по уголовным делам Могилёвского областного суда. Вынесенный ранее приговор суда Ленинского района города Могилёва оставлен без изменения, а кассационные жалобы обвиняемых – без удовлетворения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Шевцова, сотрудник пресс-группы управления КГБ по Могилёвской области:

Бывшему чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей. Директору строительной организации суд вынес аналогичный приговор с отсрочкой его исполнения на 2 года. В ближайшее время он будет отстранён от занимаемой должности.