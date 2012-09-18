В Логойском районе за счет райисполкома восстановили дом, разрушенный взрывом бытового газа

Новости Беларуси. Жители дома в деревне Малиновка Логойского района получили ключи от квартир в восстановленном после взрыва бытового газа здании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работы по реконструкции жилого дома начали сразу после разборки завалов, и получения необходимой документации. Строители уложились в рекордные сроки - всего за три месяца специалисты восстановили не только разрушенную секцию трехэтажного дома, но и соседние подъезды. Во всех квартирах сделан ремонт, а газовые плиты заменены на более безопасные электрические.

Сергей Стражникевич, заместитель начальника Логойского Райисполкома:

Строители еще не ушли. Остались мелкие работы по благоустройству. Потому что мы старались, в первую очередь, сделать дом. Каждый из жителей новой квартиры получил опросный лист, в который записал всё, с чем не согласен. Мы выполняем. Сделаем так, чтобы людям было хорошо.

Взрыв прогремел днем 8 февраля в трехэтажном доме. Было разрушено около семи квартир. Один мужчина погиб, четверо были госпитализировано.