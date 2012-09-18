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В минском троллейбусе женщина оставила трёхлетнюю дочь, убегая от контролеров

18 сентября 2012 14:50
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Новости Беларуси. В Минске в одном из троллейбусов в сентябре произошёл вопиющий случай, свидетелем которого стал корреспондент одной из минских газет. Женщина выбежала из транспорта, когда в салон зашли контролёры. Рядом с тем местом, где сидела женщина, осталась трёхлетняя девочка. Испуганный ребёнок не понял, что произошло, и стал звать маму.

Водитель остановил троллейбус. Контролеры, догнав молодую маму, вернули ей дочь.

Корреспондент «СБ. Беларусь сегодня»:
Условный рефлекс убегать от контролеров, выработанный годами, оказался у молодой женщины куда более выражен. Рано или поздно она бы опомнилась, развернулась и сама ринулась бы за троллейбусом. Но чего бы стоило это воистину дешевое предательство ее маленькой дочке!..

Кстати, контролёры  были настолько шокированы увиденным, что забыли оштрафовать непутёвую мать – «зайца».

Напомним, штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте столицы составляет 0,2 базовой величины — 20 тысяч бел. руб.
 

# происшествия # Брак и семья

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