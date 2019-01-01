В Минской области два ребёнка пострадали из-за взрывов петард

Новости Беларуси. В новогоднюю ночь в Минской области двое детей получили телесные повреждения из-за взрывов петард.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, первый случай имел место в Солигорске. После часа ночи 9-летняя девочка гуляла на улице вместе с родителями. В определённый момент перед ней взорвалась петарда, которую запустили неизвестные. Школьница была доставлена в больницу с ушибленными ранами лица.

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

Второй случай произошёл в Борисове. 12-летний мальчик находился с родителями, когда в его руке взорвалась петарда. Подросток получил рваные раны пальцев. Пострадавшему была оказана медпомощь, после чего он был отпущен домой.

В начале 2018 года в Червенском районе 10-летнему мальчику оторвало фалангу пальца.