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В Минской области два ребёнка пострадали из-за взрывов петард

01 января 2019 12:00
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Новости Беларуси. В новогоднюю ночь в Минской области двое детей получили телесные повреждения из-за взрывов петард.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, первый случай имел место в Солигорске. После часа ночи 9-летняя девочка гуляла на улице вместе с родителями. В определённый момент перед ней взорвалась петарда, которую запустили неизвестные. Школьница была доставлена в больницу с ушибленными ранами лица.  

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо  

Второй случай произошёл в Борисове. 12-летний мальчик находился с родителями, когда в его руке взорвалась петарда. Подросток получил рваные раны пальцев. Пострадавшему была оказана медпомощь, после чего он был отпущен домой.  

В начале 2018 года в Червенском районе 10-летнему мальчику оторвало фалангу пальца.  

Петарда разорвалась в руке – подробности здесь.  

# Взрыв пиротехники # происшествия

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