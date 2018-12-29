В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества
Новости Беларуси. Днём 28 декабря в Минске горел мусоровоз с выделением жёлто-оранжевого дыма. Спасатели объяснили произошедшее.
Как сообщает Минское ГУМЧС, в кузове грузовика происходила химическая реакция, которая сопровождалась выделением тепла и дыма.
Прибывшие спасатели оградили место инцидента. В средствах защиты и АСВ они рассортировали находившиеся в пластиковых ёмкостях химвещества, а также определили их уровень опасности.
Место происшествия и кузов автомобиля были обработаны для нейтрализации действия химвеществ, которые были отделены от мусора и помещены в специальную тару для дальнейшей транспортировки к временному хранилищу.
Заражение окружающей среды не зафиксировано, никто не пострадал.
На неделе в Минске дымился мусоровоз.
Предполагалось, что горела дымовая шашка (здесь подробности).