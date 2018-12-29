Прямой эфир

В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества

29 декабря 2018 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 28 декабря в Минске горел мусоровоз с выделением жёлто-оранжевого дыма. Спасатели объяснили произошедшее.  

Как сообщает Минское ГУМЧС, в кузове грузовика происходила химическая реакция, которая сопровождалась выделением тепла и дыма.  

В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Прибывшие спасатели оградили место инцидента. В средствах защиты и АСВ они рассортировали находившиеся в пластиковых ёмкостях химвещества, а также определили их уровень опасности.  

В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Место происшествия и кузов автомобиля были обработаны для нейтрализации действия химвеществ, которые были отделены от мусора и помещены в специальную тару для дальнейшей транспортировки к временному хранилищу.  

В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Заражение окружающей среды не зафиксировано, никто не пострадал.  

На неделе в Минске дымился мусоровоз. 

Предполагалось, что горела дымовая шашка (здесь подробности).  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Дзержинске были убиты пожилые супруги. Их тела обнаружил сын
29 декабря 2018 12:58

В Дзержинске были убиты пожилые супруги. Их тела обнаружил сын

В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар
29 декабря 2018 12:20

В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар

Минчанин обвиняется в угоне, хулиганстве, незаконных действиях с оружием и убийстве
29 декабря 2018 10:44

Минчанин обвиняется в угоне, хулиганстве, незаконных действиях с оружием и убийстве