В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества

Новости Беларуси. Днём 28 декабря в Минске горел мусоровоз с выделением жёлто-оранжевого дыма. Спасатели объяснили произошедшее. Как сообщает Минское ГУМЧС, в кузове грузовика происходила химическая реакция, которая сопровождалась выделением тепла и дыма.

Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие спасатели оградили место инцидента. В средствах защиты и АСВ они рассортировали находившиеся в пластиковых ёмкостях химвещества, а также определили их уровень опасности.

Фото: Минское ГУМЧС

Место происшествия и кузов автомобиля были обработаны для нейтрализации действия химвеществ, которые были отделены от мусора и помещены в специальную тару для дальнейшей транспортировки к временному хранилищу.

Фото: Минское ГУМЧС