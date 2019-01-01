В Минске правоохранители спасли раненого лебедя

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, правоохранители заметили на дороге раненого лебедя-шипуна. Очевидец пояснил, что животное задело трамвайную контактную сеть, после чего упало.

Новости Беларуси. В Минске утром 1 января в беду попал лебедь. Птице помогли сотрудники ГАИ.

Работники ГАИ забрали птицу и передали её представителями фауны города.

В марте 2018 года мы рассказывали о лебеде, которого на зиму приютила семейная пара из Дятлово.