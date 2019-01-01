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В Минске правоохранители спасли раненого лебедя

01 января 2019 11:31
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Новости Беларуси. В Минске утром 1 января в беду попал лебедь. Птице помогли сотрудники ГАИ.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, правоохранители заметили на дороге раненого лебедя-шипуна. Очевидец пояснил, что животное задело трамвайную контактную сеть, после чего упало.  

В Минске правоохранители спасли раненого лебедя-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Работники ГАИ забрали птицу и передали её представителями фауны города.  

В марте 2018 года мы рассказывали о лебеде, которого на зиму приютила семейная пара из Дятлово.  

Животное пришло к супругам с повреждённым крылом и травмированной лапой – здесь подробнее.  

# Спасение # происшествия

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