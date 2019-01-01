В Минске правоохранители спасли раненого лебедя

Новости Беларуси. В Минске утром 1 января в беду попал лебедь. Птице помогли сотрудники ГАИ.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, правоохранители заметили на дороге раненого лебедя-шипуна. Очевидец пояснил, что животное задело трамвайную контактную сеть, после чего упало.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Работники ГАИ забрали птицу и передали её представителями фауны города.
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