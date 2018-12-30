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В Браславском районе Volkswagen сбил шедшую по дороге женщину

30 декабря 2018 09:33
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Новости Беларуси. Вечером 29 декабря в городском посёлке Видзы Браславского района произошёл смертельный наезд на пешехода.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летний мужчина за рулём Volkswagen Passat ехал по улице Ленина. В определённый момент перед автомобилем оказалась шедшая по проезжей части в попутном направлении гражданка. Произошло столкновение.  

В Браславском районе Volkswagen сбил шедшую по дороге женщину-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

50-летняя жительница Браславского района с травмами была доставлена в реанимацию. Через несколько часов после аварии она скончалась.  

В Браславском районе Volkswagen сбил шедшую по дороге женщину-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

По факту происшествия проводится проверка.  

На неделе в Пинском районе пешеход попал под колёса Opel.  

Мужчина шёл по дороге навстречу машине – здесь подробности.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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