В Браславском районе Volkswagen сбил шедшую по дороге женщину
Новости Беларуси. Вечером 29 декабря в городском посёлке Видзы Браславского района произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летний мужчина за рулём Volkswagen Passat ехал по улице Ленина. В определённый момент перед автомобилем оказалась шедшая по проезжей части в попутном направлении гражданка. Произошло столкновение.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
50-летняя жительница Браславского района с травмами была доставлена в реанимацию. Через несколько часов после аварии она скончалась.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
По факту происшествия проводится проверка.
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