В Браславском районе Volkswagen сбил шедшую по дороге женщину

Новости Беларуси. Вечером 29 декабря в городском посёлке Видзы Браславского района произошёл смертельный наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летний мужчина за рулём Volkswagen Passat ехал по улице Ленина. В определённый момент перед автомобилем оказалась шедшая по проезжей части в попутном направлении гражданка. Произошло столкновение.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

50-летняя жительница Браславского района с травмами была доставлена в реанимацию. Через несколько часов после аварии она скончалась.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома