В Червенском районе в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда: ребёнку оторвало фалангу пальца

Новости Беларуси. В одной из деревень Червенского района новогодняя ночь едва не стала трагической: в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда.

Ребёнку оторвало фалангу пальца, сейчас он в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.