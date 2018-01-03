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В Червенском районе в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда: ребёнку оторвало фалангу пальца

03 января 2018 14:54
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Новости Беларуси. В одной из деревень Червенского района новогодняя ночь едва не стала трагической: в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда.

В Червенском районе в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда: ребёнку оторвало фалангу пальца-1

Ребёнку оторвало фалангу пальца, сейчас он в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червенском районе в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда: ребёнку оторвало фалангу пальца-3

Сергей Басько, официальный представитель УВД Миноблисполкома: 
10-летний мальчик в присутствии родителей на улице, у себя на участке пытался поджечь петарду, однако та разорвалась у него прямо в руках.

В Червенском районе в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда: ребёнку оторвало фалангу пальца-5

# происшествия # Фотофакт # Взрыв пиротехники # Сергей Басько

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