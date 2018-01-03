В Червенском районе в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда: ребёнку оторвало фалангу пальца

Новости Беларуси. В одной из деревень Червенского района новогодняя ночь едва не стала трагической: в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда.
Новости Беларуси. В одной из деревень Червенского района новогодняя ночь едва не стала трагической: в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда.
Ребёнку оторвало фалангу пальца, сейчас он в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сергей Басько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
10-летний мальчик в присутствии родителей на улице, у себя на участке пытался поджечь петарду, однако та разорвалась у него прямо в руках.