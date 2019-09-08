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В Минске задержан третий участник разбойного нападения в Гомеле

08 сентября 2019 09:38
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Новости Беларуси. 7 сентября примерно в восемь часов вечера в Минске был задержан третий участник разбойного нападения, которое произошло 2 сентября в Гомеле.

Как сообщает МВД Беларуси, задержание происходило в съёмной квартире одного из домов по улице Максима Богдановича. 18-летний безработный гомельчанин сначала скрывался в России у родственников. Через некоторое время он вместе с матерью приехал в Минск. Они проживали в съёмных квартирах, меняя их ежедневно.

В Гомеле трое избили девушку, затолкали её в BMW и отвезли в лес

В Минске задержан третий участник разбойного нападения в Гомеле-1

Фото: МВД Беларуси

В ходе осмотра временного места жительства были изъяты доллары. Ночью 8 сентября, после проведения оперативных мероприятий, подозреваемый был водворён в Следственный изолятор.

Напомним, двое других молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении, уже были задержаны и допрошены.

Одному из них было предъявлено обвинение – подробнее здесь.

# Нападение # происшествия

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