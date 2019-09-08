В Минске задержан третий участник разбойного нападения в Гомеле

Новости Беларуси. 7 сентября примерно в восемь часов вечера в Минске был задержан третий участник разбойного нападения, которое произошло 2 сентября в Гомеле.

Как сообщает МВД Беларуси, задержание происходило в съёмной квартире одного из домов по улице Максима Богдановича. 18-летний безработный гомельчанин сначала скрывался в России у родственников. Через некоторое время он вместе с матерью приехал в Минск. Они проживали в съёмных квартирах, меняя их ежедневно.

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