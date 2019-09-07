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Поссорился с девушкой. В Пинске мужчина ударил по лицу случайную прохожую

07 сентября 2019 08:08
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Новости Беларуси. Около семи часов вечера житель Пинска ударил женщину ладонью по лицу, а затем ушёл.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 36-летняя пинчанка шла на работу, когда к ней приблизился незнакомец. После получения удара женщина сразу же позвонила в милицию, после чего начала преследовать мужчину.

Вскоре правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 45-летний безработный пинчанин. Гражданин пояснил, что накануне он поссорился со своей девушкой, был очень зол и не смог сдержать эмоции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Несколькими днями ранее в Минске студент поссорился с другом и выместил злость на чужих машинах.

Ущерб составил около 1000 рублей – здесь подробности.

# Хулиганство # происшествия

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