Поссорился с девушкой. В Пинске мужчина ударил по лицу случайную прохожую

Новости Беларуси. Около семи часов вечера житель Пинска ударил женщину ладонью по лицу, а затем ушёл.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 36-летняя пинчанка шла на работу, когда к ней приблизился незнакомец. После получения удара женщина сразу же позвонила в милицию, после чего начала преследовать мужчину.

Вскоре правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 45-летний безработный пинчанин. Гражданин пояснил, что накануне он поссорился со своей девушкой, был очень зол и не смог сдержать эмоции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Несколькими днями ранее в Минске студент поссорился с другом и выместил злость на чужих машинах.