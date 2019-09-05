Розыск третьего напавшего на женщину в Гомеле продолжается. Новые подробности дела

Новости Беларуси. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства разбойного нападения в Гомеле.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио Минск», оба задержанных уже допрошены. 17-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Разбой».

Задержан второй подозреваемый в нападении на женщину в Гомеле

18-летний фигурант в настоящее время является подозреваемым. Третий нападавший на данный момент не задержан, продолжается его розыск.

Ранее стало известно, что в Гомеле три человека избили девушку, затолкали её машину и отвезли в лес.