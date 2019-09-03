В Гомеле трое избили девушку, затолкали её в BMW и отвезли в лес

Новости Беларуси. В Гомеле произошел дерзкий разбой.

По информации МВД, происшествие случилось 2 сентября вечером. От жителей дома по ул. Быховской поступило сообщение о том, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в белый BMW и скрылись.

Все мобильные и пешие наряды органов внутренних дел города были ориентированы на розыск авто.

Транспортное средство было замечено экипажем ГАИ во время движения по трассе Чернигов – Гомель. Водитель проигнорировал требования об обстановке, началось преследование.

За рулем авто находилась его 35-летняя владелица. Женщина была избита. Пострадавшую госпитализировали. Водитель успела сообщить приметы преступников и необходимую информацию.

Один из нападавших, которому 17 лет, был задержан.

Пострадавшая рассказала подробности случившегося. Женщина вернулась домой на своем автомобиле, а к ней подбежали трое неизвестных. Они затолкали гомельчанку в BMW, выехали в лес и потребовали передать деньги.

Из багажника нападавшие забрали 5000 долларов США и направились в Гомель. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в автомобиле и скрылись. Женщина сама села за руль и выехала на дорогу, где и встретила сотрудников ГАИ.

Двое других соучастников известны, устанавливается их местонахождение. Все трое ранее были судимы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РБ (Разбой).