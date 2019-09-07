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Задержана минчанка, которая предлагала помочь решить «квартирный вопрос» за вознаграждение

07 сентября 2019 09:35
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Новости Беларуси. Жительница Минска за определённую сумму предлагала людям помочь в продвижении очереди на строительство квартиры.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 35-летняя минчанка два года получала от граждан деньги, обещая помочь решить вопрос с должностными лицами госорганов. Полученными средствами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

Известно, что от действий подозреваемой пострадали не менее восьми человек. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч долларов. Предполагается, что пострадавших может быть больше.

Задержана минчанка, которая предлагала помочь решить «квартирный вопрос» за вознаграждение -1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Если вы пострадали от действий Рожневой-Наливайко Н.В или вам известно о её противоправной деятельности, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 767-57-86, 8 (033) 357-39-55, 102.

В прошлом месяце в Минске был задержан мужчина, который подозревался в мошенничестве.

Он предлагал женщинам помочь сбыть иномарку, а после продажи деньги присваивал и на звонки больше не отвечал (подробнее здесь).

# Мошенничество # происшествия

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