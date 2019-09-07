Прямой эфир

В Гомеле мужчина привёз спасателям 80 колб с ртутью

07 сентября 2019 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 сентября около девяти вечера в Гомеле в пожарную часть №2 мужчина привёз ртуть.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывший на автомобиле гражданин передал спасателям 80 стеклянных колб с ртутью. Он пояснил, что обнаружил колбы у себя в сарае. После этого мужчина уехал, не уточнив свой адрес.

В Гомеле мужчина привёз спасателям 80 колб с ртутью-1

Фото: Гомельское ОУМЧС

Отделение химслужбы ПАСО выяснило, что доставленные колбы герметичны, разлива ртути не было. Работники химслужбы изъяли колбы с ртутью для утилизации. Общая масса переходного металла составила примерно 2400 грамм.

В Гомеле мужчина привёз спасателям 80 колб с ртутью-4

Фото: Гомельское ОУМЧС

Никто не пострадал. Сотрудники МЧС напоминают, что в случае обнаружения ртути нужно вызывать спасателей, а не действовать самостоятельно.

В Гомеле мужчина привёз спасателям 80 колб с ртутью-7

Фото: Гомельское ОУМЧС

Летом 2019 года в Минске на заводе железобетонных изделий пролилась ртуть.

Это было обнаружено во время уборки в помещении склада – подробности здесь.

# Ртуть # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Задержана минчанка, которая предлагала помочь решить «квартирный вопрос» за вознаграждение
07 сентября 2019 09:35

Задержана минчанка, которая предлагала помочь решить «квартирный вопрос» за вознаграждение

Поссорился с девушкой. В Пинске мужчина ударил по лицу случайную прохожую
07 сентября 2019 08:08

Поссорился с девушкой. В Пинске мужчина ударил по лицу случайную прохожую

В Столбцовском районе в аварии погибла 18-летняя девушка
06 сентября 2019 17:05

В Столбцовском районе в аварии погибла 18-летняя девушка