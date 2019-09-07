В Гомеле мужчина привёз спасателям 80 колб с ртутью

Новости Беларуси. 6 сентября около девяти вечера в Гомеле в пожарную часть №2 мужчина привёз ртуть.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывший на автомобиле гражданин передал спасателям 80 стеклянных колб с ртутью. Он пояснил, что обнаружил колбы у себя в сарае. После этого мужчина уехал, не уточнив свой адрес.