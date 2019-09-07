В Гомеле мужчина привёз спасателям 80 колб с ртутью
Новости Беларуси. 6 сентября около девяти вечера в Гомеле в пожарную часть №2 мужчина привёз ртуть.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывший на автомобиле гражданин передал спасателям 80 стеклянных колб с ртутью. Он пояснил, что обнаружил колбы у себя в сарае. После этого мужчина уехал, не уточнив свой адрес.
Отделение химслужбы ПАСО выяснило, что доставленные колбы герметичны, разлива ртути не было. Работники химслужбы изъяли колбы с ртутью для утилизации. Общая масса переходного металла составила примерно 2400 грамм.
Никто не пострадал. Сотрудники МЧС напоминают, что в случае обнаружения ртути нужно вызывать спасателей, а не действовать самостоятельно.
Летом 2019 года в Минске на заводе железобетонных изделий пролилась ртуть.
Это было обнаружено во время уборки в помещении склада – подробности здесь.