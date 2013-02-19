В Минске задержали скандального российского видеоблоггера Максима «Тесака»

Новости Беларуси. В Минске задержан скандально известный российский видеоблоггер Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Широкую известность он получил за расистские высказывания, а также серию снятых им сюжетов на тему разжигания ненависти по национальному признаку. Осужденный по данной статье, Марцинкевич три года провел в российской тюрьме, и после освобождения занялся видеоблоггерством.

В Беларуси он задержан и помещен в изолятор временного содержания как один из троих подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по статье «Особо злостное хулиганство».

Тесак прибыл в Минск на операцию по коррекции зрения. По информации следствия, 14 февраля Максим Марцинкевич принимал участие в драке, где был ранен один из ее участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следствие пока не располагает точными данными о применении травматического оружия во время скандальной драки.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Телесные повреждения различной локализации. Это и резанные раны, и множественные ушибы. Орудиями преступления стал нож, а также иные предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений. Следствие устанавливает истинную картину произошедшего, работает с доказательной базой. В ходе следствия изъяты две видеозаписи, в том числе с камеры наблюдения клиники. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В конфликте с двух сторон участвовали по три человека. Правоохранители задержали Марцинкевича и двух белорусских граждан.

Материалы уголовного дела в отношении российского гражданина Максима Марцинкевича, который известен под прозвищем «Тесак» в среде неонацистов, передано из Партизанского райотдела Следственного комитета в Минское горуправление.