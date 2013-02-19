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В Столине 14-летняя школьница ударила ножом возлюбленного. Нож едва не попал в сердце

19 февраля 2013 06:18
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Новости Беларуси. С помощью холодного оружия школьница решила образумить своего 15-летнего парня. Девочка потребовала, чтобы он прекратил общаться с другом, который, по ее мнению, плохо влияет на возлюбленного. «Либо он, либо я!» – решительно заявила школьница. В результате долгих раздумий парень сказал, что выбирает друга, за что едва не поплатился жизнью.

Александр Коржовник, и.о. начальника Столинского райотдела Следственного комитета РБ (в интервью «Комсомольской правде»):
Девочка сказала, что за свою душевную боль хотела отомстить болью физической. И ударила его ножом.

По словам медиков, парню повезло: нож едва не попал в сердце. Сейчас парень находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Покушение

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