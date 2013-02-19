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Скандал на европейском мясном рынке. В продукции Nestle обнаружили конину

19 февраля 2013 07:58
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Новости Европы. В полуфабрикатах швейцарской компании Nestle обнаружили конину. Производитель в срочном порядке отзывает из магазинов Италии и Испании тортеллини, пасту, равиолли с говядиной и лазанью.  

Ранее конину под видом говядины обнаружили в целом ряде полуфабрикатов на европейском рынке. Скандал вокруг пищевых ингредиентов в ЕС разгорелся после того, как конина была обнаружена в бургерах испанской марки а horraMas и ирландской Silvercrest Foods. Ирландская компания была вынуждена изъять из продажи около 10 миллионов котлет-полуфабрикатов.

По информации Главы Института здорового питания при Дублинском университете Майка Гибни, подмена позволила мошенникам снизить себестоимость продукции. Мясо лошадей стоит в 3-4 раза дешевле говядины и используется, как правило, в производстве корма для домашних животных. Это мясо не всегда безопасно для человека. Оно может содержать канцерогенное вещество.

# происшествия # Европейский союз

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