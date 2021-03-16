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В Минске за день сгорели две машины. ЧП были на Брилевской и Наполеона Орды

16 марта 2021 19:49
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Новости Беларуси. Работники МЧС 16 марта дважды выезжали на тушение автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Днем на улице Брилевской прямо на проезжей части загорелся Opel. Никто не пострадал.

В Минске за день сгорели две машины. ЧП были на Брилевской и Наполеона Орды-1

Без жертв обошлось и на улице Наполеона Орды. Там горела легковушка. Спасатели приехали вовремя и ликвидировали возгорания.

В Минске за день сгорели две машины. ЧП были на Брилевской и Наполеона Орды-4

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# Пожар в автомобиле # происшествия # Фотофакт

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