В Минске за день сгорели две машины. ЧП были на Брилевской и Наполеона Орды

Новости Беларуси. Работники МЧС 16 марта дважды выезжали на тушение автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Днем на улице Брилевской прямо на проезжей части загорелся Opel. Никто не пострадал.
Новости Беларуси. Работники МЧС 16 марта дважды выезжали на тушение автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Днем на улице Брилевской прямо на проезжей части загорелся Opel. Никто не пострадал.
Без жертв обошлось и на улице Наполеона Орды. Там горела легковушка. Спасатели приехали вовремя и ликвидировали возгорания.