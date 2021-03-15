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Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте

15 марта 2021 20:28
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Новости Беларуси. За месяц на дорогах Брестской области вспыхнули пять автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что становится причиной, за какое время сгорает легковой автомобиль и все ли автолюбители в курсе, где их огнетушитель? Объясняет и отвечает Госавтоинспекция.

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Репортаж Кристины Протосовицкой.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-1

Эти кадры очевидцев из Бреста разлетелись по социальным сетям. Оживленная городская артерия, час пик. Автомобиль вспыхивает как спичка.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-4

Аналогичные ситуации повторятся в Бресте за месяц еще дважды: в одном случае потушат автомобилисты, в другом – помогут прохожие.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-7

Оперативные кадры из Барановичей и Лунинца, когда подоспели спасатели.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент: 
В среднем автомобиль сгорает меньше чем за 4 минуты, поэтому с огнетушителем нужно действовать быстро и решительно. Ну что, зададим жару?

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-13

Все ли автомобилисты в курсе, где их огнетушитель? Марина Веренич за рулем 10 лет. Говорит, автомобиль больше похож на дамскую сумочку. Внутри есть все, но не всегда то, что нужно. Вопрос ГАИ об огнетушителе ставит в тупик, а дальше – звонок мужу.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-16

Кристина Протосовицкая:
Почему не смогли найти сегодня?

Марина Веренич, водитель:
Муж припрятал. Очень хорошо, что проводят такие акции. И главное, если таким, как мы, девушкам, женщинам, которые не знают, где лежит, впредь будет лежать на самом видном месте.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-19

Наталья Милюкова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВЛ Брестской области:
Иногда водители транспортных средств просто не знают, где находится огнетушитель. А в таких ситуациях, когда происходит возгорание автомобиля, именно счет идет на секунды. Водитель должен правильно среагировать и правильно экстренно поступить в данной ситуации.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-22

Курс обучения, чтобы не быть на «вы», и огнетушитель в подарок. Из 10 остановленных автомобилей все в порядке только у двух. А мастер-класс показал, что при первом использовании водитель зачастую ведет себя со средством тушения как обезьяна с гранатой.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-25

Николай Плющеня, председатель Брестской областной структуры «Белорусское добровольное пожарное общество»:
Самое важное – это грамотно его применить. Потому что на видео, которое снимают очевидцы, когда горит автомобиль, мы видим очень много неправильных действий. Огнетушители компактные, небольшие, надо огнетушащее вещество грамотно использовать, чтобы не прибегать к помощи спасателей.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-28

За отсутствие или неисправность огнетушителя предусмотрена административная ответственность. На первый случай – предупреждение, при повторе – штраф.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-31

Ростислав Андрейчук, водитель:
Знаю, как пользоваться огнетушителем. Не первый год за рулем. Но лучше не сталкиваться с этим.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-34

Наталья Кот, водитель:
Сначала разволновалась, думала, что будут какие-то неприятности. Но оказалось все на самом деле очень даже неплохо и поучительно, поэтому спасибо. В принципе, такие акции нужны на дорогах в таком случае. Потому ситуация показала, что я точно в течение минуты не открыла бы его. Сначала надо найти.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-37

– Может что-то сгореть, и, если человек там остался, он может умереть. 
– Поэтому нужно быть аккуратным? 
– Да.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте-40

Андрей Кирилюк, водитель:
Это вообще жены машина, это у нее там все в порядке. У меня своя машина, и там тоже все в порядке.

# Пожар в автомобиле # общество # Кристина Протосовицкая # Марина Веренич # Наталья Милюкова # Николай Плющеня # Ростислав Андрейчук # Наталья Кот # Андрей Кирилюк # Фотофакт

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