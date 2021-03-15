Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте

Новости Беларуси. За месяц на дорогах Брестской области вспыхнули пять автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что становится причиной, за какое время сгорает легковой автомобиль и все ли автолюбители в курсе, где их огнетушитель? Объясняет и отвечает Госавтоинспекция. Из-за чего чаще всего горят автомобили? Эксперт назвал основные причины Репортаж Кристины Протосовицкой.

Эти кадры очевидцев из Бреста разлетелись по социальным сетям. Оживленная городская артерия, час пик. Автомобиль вспыхивает как спичка.

Аналогичные ситуации повторятся в Бресте за месяц еще дважды: в одном случае потушат автомобилисты, в другом – помогут прохожие.

Оперативные кадры из Барановичей и Лунинца, когда подоспели спасатели.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В среднем автомобиль сгорает меньше чем за 4 минуты, поэтому с огнетушителем нужно действовать быстро и решительно. Ну что, зададим жару?

Все ли автомобилисты в курсе, где их огнетушитель? Марина Веренич за рулем 10 лет. Говорит, автомобиль больше похож на дамскую сумочку. Внутри есть все, но не всегда то, что нужно. Вопрос ГАИ об огнетушителе ставит в тупик, а дальше – звонок мужу.

Кристина Протосовицкая:

Почему не смогли найти сегодня? Марина Веренич, водитель:

Муж припрятал. Очень хорошо, что проводят такие акции. И главное, если таким, как мы, девушкам, женщинам, которые не знают, где лежит, впредь будет лежать на самом видном месте.

Наталья Милюкова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВЛ Брестской области:

Иногда водители транспортных средств просто не знают, где находится огнетушитель. А в таких ситуациях, когда происходит возгорание автомобиля, именно счет идет на секунды. Водитель должен правильно среагировать и правильно экстренно поступить в данной ситуации.

Курс обучения, чтобы не быть на «вы», и огнетушитель в подарок. Из 10 остановленных автомобилей все в порядке только у двух. А мастер-класс показал, что при первом использовании водитель зачастую ведет себя со средством тушения как обезьяна с гранатой.

Николай Плющеня, председатель Брестской областной структуры «Белорусское добровольное пожарное общество»:

Самое важное – это грамотно его применить. Потому что на видео, которое снимают очевидцы, когда горит автомобиль, мы видим очень много неправильных действий. Огнетушители компактные, небольшие, надо огнетушащее вещество грамотно использовать, чтобы не прибегать к помощи спасателей.

За отсутствие или неисправность огнетушителя предусмотрена административная ответственность. На первый случай – предупреждение, при повторе – штраф.

Ростислав Андрейчук, водитель:

Знаю, как пользоваться огнетушителем. Не первый год за рулем. Но лучше не сталкиваться с этим.

Наталья Кот, водитель:

Сначала разволновалась, думала, что будут какие-то неприятности. Но оказалось все на самом деле очень даже неплохо и поучительно, поэтому спасибо. В принципе, такие акции нужны на дорогах в таком случае. Потому ситуация показала, что я точно в течение минуты не открыла бы его. Сначала надо найти.

– Может что-то сгореть, и, если человек там остался, он может умереть.

– Поэтому нужно быть аккуратным?

– Да.