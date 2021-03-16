В Минском районе сотрудники МЧС спасли тонувшего мужчину. Пострадавший в больнице

Новости Беларуси. В Минском районе сотрудники МЧС спасли тонущего пенсионера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инцидент произошел в водоеме возле деревни Хмелевка.

Мужчина находился в 20 метрах от берега. До прибытия спасателей помощь ему оказывал один из очевидцев.