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В Минском районе сотрудники МЧС спасли тонувшего мужчину. Пострадавший в больнице

16 марта 2021 16:15
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Новости Беларуси. В Минском районе сотрудники МЧС спасли тонущего пенсионера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инцидент произошел в водоеме возле деревни Хмелевка.

В Минском районе сотрудники МЧС спасли тонувшего мужчину. Пострадавший в больнице-1

Мужчина находился в 20 метрах от берега. До прибытия спасателей помощь ему оказывал один из очевидцев.

В Минском районе сотрудники МЧС спасли тонувшего мужчину. Пострадавший в больнице-4

Пострадавшего с переохлаждением доставили в медицинское учреждение.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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