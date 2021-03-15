Из-за чего чаще всего горят автомобили? Эксперт назвал основные причины

Новости Беларуси. За месяц на дорогах Брестской области вспыхнули пять автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что становится причиной, за какое время сгорает легковой автомобиль и все ли автолюбители в курсе, где их огнетушитель? Объясняет и отвечает Госавтоинспекция.

Эти кадры очевидцев из Бреста разлетелись по социальным сетям. Оживленная городская артерия, час пик. Автомобиль вспыхивает как спичка. Аналогичные ситуации повторятся в Бресте за месяц еще дважды: в одном случае потушат автомобилисты, в другом – помогут прохожие.

Оперативные кадры из Барановичей и Лунинца, когда подоспели спасатели.

Чтобы выяснить причины возгораний, назначают судебную пожарно-техническую экспертизу. За год их в регионе проводят больше 60.

Данный прибор, «Колион», предназначен для обнаружения в полевых условиях средств поджога.

А уже все детали эксперты выясняют в пожарно-технических лабораториях. В Беларуси таких три.

По характеру оплавления здесь восстанавливают «хронологию» огня.

Виталий Бондарук, начальник управления специальных экспертиз управления Комитета государственных экспертиз по Брестской области: Основной причиной возгорания транспорта является неисправность электрической проводки, а также различных электротехнических устройств. Также наиболее распространенной причиной возгорания транспортных средств является неисправность тормозной системы (заклинивание подшипников, тормозных колодок).

В среднем в Беларуси на 1 000 жителей приходится 350 автомобилей. Ситуация с возгоранием может возникнуть у каждого.

Сгорает за 4 минуты. Как быстро водители находят огнетушитель в машине? Проверили в Бресте

Не оказаться «поджаренным» на дороге просто, достаточно самостоятельно убедиться в исправности своего огнетушителя.