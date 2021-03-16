ДПТ в Мядельском районе. Audi съехала в кювет и перевернулась

Новости Беларуси. Авария в Мядельском районе: водитель в больнице с серьезными травмами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло на 31-м километре автодороги Р95 Лынтупы – Сморгонь – Гольшаны.

61-летняя минчанка, управляя автомобилем Audi, двигалась со стороны поселка Свирь в направлении деревни Горани, не справилась с управлением – машина съехала в кювет и перевернулась. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии опьянения. Пострадавшая с серьезными травмами госпитализирована.