Что делать, если потерялся и как спасти человека после ДТП? В центре безопасности Воложина детей учат с помощью 3D-очков
Новости Беларуси. Пройти квест в комнате виртуальной реальности и научиться правильно делать искусственное дыхание. Районный центр безопасности в Воложине пополнился новым оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это инновационные методы обучения безопасности жизнедеятельности. Оборудование прошло испытание первыми посетителями.
Восьмиклассник отстал от друзей и заблудился в лесу. Такая виртуальная ситуация может случиться в реальности с кем угодно, даже со взрослым. Как не растеряться и по каким приметам найти дорогу? В Воложинском центре безопасности школьников учат всем тонкостям на практике с помощью 3D-очков.
Шум дороги может стать ориентиром на местности. Мох на дереве покажет, где север, а сломанные ветки – направление, в котором двигались люди. Тренажер имитирует ситуацию до мелочей. В игровой форме учат серьезным вещам.
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