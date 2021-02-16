Что делать, если потерялся и как спасти человека после ДТП? В центре безопасности Воложина детей учат с помощью 3D-очков

Новости Беларуси. Пройти квест в комнате виртуальной реальности и научиться правильно делать искусственное дыхание. Районный центр безопасности в Воложине пополнился новым оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это инновационные методы обучения безопасности жизнедеятельности. Оборудование прошло испытание первыми посетителями.

Восьмиклассник отстал от друзей и заблудился в лесу. Такая виртуальная ситуация может случиться в реальности с кем угодно, даже со взрослым. Как не растеряться и по каким приметам найти дорогу? В Воложинском центре безопасности школьников учат всем тонкостям на практике с помощью 3D-очков.