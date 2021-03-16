Житель Минска выращивал коноплю в комнате сына

Новости Беларуси. Детская с «сюрпризом». Минчанин выращивал коноплю в комнате сына, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники столичного наркоконтроля с коллегами из Московского района задержали 30-летнего мужчину, который переделал помещение в квартире под теплицу.

Горшки с психоактивными растениями и емкости с галлюциногенными грибами правоохранители обнаружили в детской комнате. Мужчина выращивал наркотики в шкафу несовершеннолетнего, а после переставлял горшки на подоконник. В квартире обнаружили около 10 граммов марихуаны, 12 кустов и семена конопли, более 4 граммов особо опасного вещества, а также осветительные лампы.

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:

Со слов задержанного, данным ремеслом он занимается на протяжении длительного времени и выращивает наркотик для личного употребления. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Материалы проверки переданы в Московский РОСК города Минска для дачи правовой оценки действиям задержанного. Оборудовал шкаф светодиодными лампами. Житель Минска дома выращивал марихуану