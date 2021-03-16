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Житель Минска выращивал коноплю в комнате сына

16 марта 2021 15:35
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Новости Беларуси. Детская с «сюрпризом». Минчанин выращивал коноплю в комнате сына, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Житель Минска выращивал коноплю в комнате сына-1

Сотрудники столичного наркоконтроля с коллегами из Московского района задержали 30-летнего мужчину, который переделал помещение в квартире под теплицу.

Житель Минска выращивал коноплю в комнате сына-4

Горшки с психоактивными растениями и емкости с галлюциногенными грибами правоохранители обнаружили в детской комнате. Мужчина выращивал наркотики в шкафу несовершеннолетнего, а после переставлял горшки на подоконник. В квартире обнаружили около 10 граммов марихуаны, 12 кустов и семена конопли, более 4 граммов особо опасного вещества, а также осветительные лампы.

Житель Минска выращивал коноплю в комнате сына-7

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:
Со слов задержанного, данным ремеслом он занимается на протяжении длительного времени и выращивает наркотик для личного употребления. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Материалы проверки переданы в Московский РОСК города Минска для дачи правовой оценки действиям задержанного.

Оборудовал шкаф светодиодными лампами. Житель Минска дома выращивал марихуану

Житель Минска выращивал коноплю в комнате сына-10

В конце февраля во Фрунзенском районе задержали 32-летнего минчанина, который дома выращивал марихуану. Во время обыска квартиры правоохранители обнаружили около 60 граммов этого наркотика, а также горшки с коноплей.

# Наркотики # происшествия # Александр Сазонов # Фотофакт

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