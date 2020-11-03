В Минске подросток сорвал государственный флаг и использовал его как тряпку

Новости Беларуси. Еще один факт осквернения государственной символики и очередное уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще один факт осквернения государственной символики и очередное уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске задержан молодой человек, который не просто сорвал со здания государственный флаг, а демонстративно использовал его как тряпку. Доказательство тому – эти кадры.
Эти действия возмутили прохожих, которые и забрали полотнище из рук подростка. Расследование по уголовному делу завершено.
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