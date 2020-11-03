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В Минске подросток сорвал государственный флаг и использовал его как тряпку

03 ноября 2020 15:04
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Новости Беларуси. Еще один факт осквернения государственной символики и очередное уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске подросток сорвал государственный флаг и использовал его как тряпку-1

В Минске задержан молодой человек, который не просто сорвал со здания государственный флаг, а демонстративно использовал его как тряпку. Доказательство тому – эти кадры.

В Минске подросток сорвал государственный флаг и использовал его как тряпку-4

Эти действия возмутили прохожих, которые и забрали полотнище из рук подростка. Расследование по уголовному делу завершено.

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# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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