В Минске подросток сорвал государственный флаг и использовал его как тряпку

Новости Беларуси. Еще один факт осквернения государственной символики и очередное уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске задержан молодой человек, который не просто сорвал со здания государственный флаг, а демонстративно использовал его как тряпку. Доказательство тому – эти кадры.