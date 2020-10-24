В Волковыске двое пьяных мужчин катались с крыши милицейского авто. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Жители Волковыска нахулиганили на возбуждение уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем 23 октября стражи порядка нагрянули с рейдом в одно из садовых товариществ. Они припарковали служебное авто и отправились на проверку. А тем временем пьяная компания решила поразвлечься. Двое мужчин 34 и 24 лет взобрались на крышу машины и съезжали с нее, как с горки. Все шоу запечатлел регистратор.