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В Волковыске двое пьяных мужчин катались с крыши милицейского авто. Возбуждено уголовное дело

24 октября 2020 16:20
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Новости Беларуси. Жители Волковыска нахулиганили на возбуждение уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Волковыске двое пьяных мужчин катались с крыши милицейского авто. Возбуждено уголовное дело-1

Днем 23 октября стражи порядка нагрянули с рейдом в одно из садовых товариществ. Они припарковали служебное авто и отправились на проверку. А тем временем пьяная компания решила поразвлечься. Двое мужчин 34 и 24 лет взобрались на крышу машины и съезжали с нее, как с горки. Все шоу запечатлел регистратор.

В Волковыске двое пьяных мужчин катались с крыши милицейского авто. Возбуждено уголовное дело-4

При этом один из смельчаков демонстративно показывал на камеру неприличный жест. Такой «привет» оценили в местном райотделе милиции, и теперь оба хулигана стали фигурантами уголовного дела. Старший из них уже думает над своим поведением в ИВС, а младший объявлен в розыск.

# Хулиганство # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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