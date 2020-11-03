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Пьяный мужчина разбил пять машин на стоянке у здания РОВД в Гродно

03 ноября 2020 13:32
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Новости Беларуси. В Гродно задержан 37-летний мужчина, который ночью разбил пять машин на автостоянке у здания Октябрьского РОВД. Они принадлежали сотрудникам милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пьяный мужчина разбил пять машин на стоянке у здания РОВД в Гродно-1

Дебошир был пьян. В отношении его возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за угон и кражу. Что же касается последнего инцидента, то к подобному хулиганству, по словам задержанного, его сподвиг не только алкоголь, но и Telegram-каналы, которые призывают к насилию по отношению к правоохранителям.  

Пьяный мужчина разбил пять машин на стоянке у здания РОВД в Гродно-4

Я решил бить автомобили именно сотрудников.  
А зачем, с какой целью?  
– Не знаю.  
Причина – новости.  
– А новости про что читаем?   
– Митинги-шмитинги и вся остальная история.  
– У вас есть обида на милицию? Просто вот это я хочу узнать.  
– Нет никакой. Честно, без вас куда мы? Честно, откровенно говоря, ну куда мы без вас денемся? Никуда. Просто подорвались мозги. Почитал новости, просто новости читал и пил в это время коньяк.  
– Сегодня, да?  
– И подорвались мозги просто.  
И что, вы расстроились, испугались?  
Я другого словосочетания не могу назвать – подорвались мозги. Просто пошел, и все.
Но а бита была же?  
Она стояла в углу у меня всегда.  

Пьяный мужчина разбил пять машин на стоянке у здания РОВД в Гродно-7

К слову, это уже не единственный случай возле этого же здания милиции в Гродно. Ранее за аналогичное «геройство» было возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал мужчина, повредивший служебную машину сотрудников милиции булыжником.

# Хулиганство # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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