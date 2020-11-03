Пьяный мужчина разбил пять машин на стоянке у здания РОВД в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно задержан 37-летний мужчина, который ночью разбил пять машин на автостоянке у здания Октябрьского РОВД. Они принадлежали сотрудникам милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродно задержан 37-летний мужчина, который ночью разбил пять машин на автостоянке у здания Октябрьского РОВД. Они принадлежали сотрудникам милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дебошир был пьян. В отношении его возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за угон и кражу. Что же касается последнего инцидента, то к подобному хулиганству, по словам задержанного, его сподвиг не только алкоголь, но и Telegram-каналы, которые призывают к насилию по отношению к правоохранителям.
– Я решил бить автомобили именно сотрудников.
– А зачем, с какой целью?
– Не знаю.
– Причина – новости.
– А новости про что читаем?
– Митинги-шмитинги и вся остальная история.
– У вас есть обида на милицию? Просто вот это я хочу узнать.
– Нет никакой. Честно, без вас куда мы? Честно, откровенно говоря, ну куда мы без вас денемся? Никуда. Просто подорвались мозги. Почитал новости, просто новости читал и пил в это время коньяк.
– Сегодня, да?
– И подорвались мозги просто.
– И что, вы расстроились, испугались?
– Я другого словосочетания не могу назвать – подорвались мозги. Просто пошел, и все.
– Но а бита была же?
– Она стояла в углу у меня всегда.
К слову, это уже не единственный случай возле этого же здания милиции в Гродно. Ранее за аналогичное «геройство» было возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал мужчина, повредивший служебную машину сотрудников милиции булыжником.