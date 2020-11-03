Пьяный мужчина разбил пять машин на стоянке у здания РОВД в Гродно

Дебошир был пьян. В отношении его возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за угон и кражу. Что же касается последнего инцидента, то к подобному хулиганству, по словам задержанного, его сподвиг не только алкоголь, но и Telegram-каналы, которые призывают к насилию по отношению к правоохранителям.

– Я решил бить автомобили именно сотрудников.

– А зачем, с какой целью?

– Не знаю.

– Причина – новости.

– А новости про что читаем?

– Митинги-шмитинги и вся остальная история.

– У вас есть обида на милицию? Просто вот это я хочу узнать.

– Нет никакой. Честно, без вас куда мы? Честно, откровенно говоря, ну куда мы без вас денемся? Никуда. Просто подорвались мозги. Почитал новости, просто новости читал и пил в это время коньяк.

– Сегодня, да?

– И подорвались мозги просто.

– И что, вы расстроились, испугались?

– Я другого словосочетания не могу назвать – подорвались мозги. Просто пошел, и все.

– Но а бита была же?

– Она стояла в углу у меня всегда.