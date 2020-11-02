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42-летний минчанин подрался с правоохранителями и повредил служебную машину. Расследование завершено

02 ноября 2020 12:36
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела о злостном хулиганстве и насилии в отношении сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

42-летний минчанин подрался с правоохранителями и повредил служебную машину. Расследование завершено-1

Инцидент произошел 30 августа. 42-летний пьяный житель Минска подошел к автомобилю правоохранителей и нанес по нему удары руками и ногами. Из автомобиля вышли сотрудники милиции, чтобы задержать нарушителя, однако он стал драться.

В это же время другие участники несанкционированного мероприятия подбежали к правоохранителям и начали их избивать, также они наносили многочисленные удары по служебному автомобилю.

42-летний минчанин подрался с правоохранителями и повредил служебную машину. Расследование завершено-4

По результатам расследования предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Злостное хулиганство». До суда участники инцидента останутся под стражей.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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